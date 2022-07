Bitt erweitert globale Kompetenz im Bereich digitale Währungen durch Ernennung von Criteo CBDC-Gründerteam bestehend aus Jim Shinn und Erik Bethel

Salt Lake City (ots/PRNewswire) - Bitt, der weltweit führende Anbieter von

digitalen Zentralbankwährungen (CBDC) und Stablecoin-Plattformen, hat das

preisgekrönte CBDC-Team von Criteo, einem weiteren wichtigen Akteur der Branche,

hinzugenommen. Die Gründer des CBDC-Geschäfts von Criteo bringen strategisches

Fachwissen und enge Beziehungen in die globalen Entwicklungs- und

Expansionsbemühungen von Bitt ein.



Jim Shinn, ein Technologieunternehmer, Wissenschaftler und ehemaliger

US-Regierungsbeamter mit langjähriger Erfahrung im öffentlichen Dienst und in

auswärtigen Angelegenheiten, wird als Exekutivdirektor und

Wirtschaftswissenschaftler zum Bitt kommen.





Erik Bethel, ein globaler Finanz-Polyglott mit umfangreicher Erfahrung inleitenden Positionen im privaten und öffentlichen Sektor der USA, Lateinamerikasund Chinas, wird der neue Leiter der Geschäftsentwicklung von Bitt sein.Brian Popelka, CEO von Bitt, sagte: "Als wichtige globale Akteure mitumfangreichen und vielseitigen Branchenkenntnissen wird die Erfahrung von Jimund Erik die Position von Bitt als klarer Marktführer im internationalenCBDC-Bereich weiter festigen. Das Criteo-Team schließt sich Bitt zu einemaufregenden Zeitpunkt in der weltweit schnell wachsenden CBDC-Branche anNach dem Gewinn der Global CBDC Challenge der Monetary Authority of Singaporehat das Criteo Team erfolgreich über 12 Zentralbanken in Lateinamerika, Afrika,Europa und Zentralasien engagiert, um deren CBDC-Programme voranzubringen."Während Criteo sich wieder auf sein Kerngeschäft E-Commerce konzentriert, habenwir nun die Möglichkeit, diese CBDC-Aufträge mit dem marktführenden DigitalCurrency Management System von Bitt zu erfüllen", sagt Jim Shinn, einer derGründer der CBDC-Aktivitäten von Criteo.Erik fügte hinzu: "Wir haben Bitt immer wieder als den fortschrittlichstenKonkurrenten bei all unseren Markteinsätzen erlebt. Sie haben einenhervorragenden Ruf als führender Anbieter von robusten CBDC-Plattformen, miteiner kompletten Produktpalette und mit Live-Einsätzen auf einer Vielzahl vonrobusten Ledger-Plattformen."Das Bitt Digital Currency Management System (DCMS) ist die Technologie, diehinter den meisten CBDC-Implementierungen im Einzelhandel weltweit steht. Zu denvielen herausragenden Merkmalen des DCMS von Bitt gehört die Interoperabilitätmit den besten Transaktionsnetzwerken, der bestehendenFinanzsysteminfrastruktur, den Anbietern von AML-Compliance-Diensten und denbestehenden Zahlungsdienstleistern. Die Zentralbanken profitieren von der