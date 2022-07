Die UNESCO unterstützt die Bildungsministerien und andere Partner in Ägypten, Äthiopien und Ghana bei der Durchführung des dreijährigen TeOSS-Projekts, das bis August 2023 laufen wird. Das Projekt, das im Rahmen des UNESCO-Huawei-Trust-Fonds entwickelt wurde, umfasst die Entwicklung, den Pilottest und die Ausweitung von offenen, technologiegestützten Schulsystemen. Diese Systeme, die Lehrpläne, die Interaktion zwischen Lehrern und Schülern und die soziale Betreuung umfassen, werden in Schulen, zu Hause und an anderen Orten zugänglich sein und die Kontinuität und Qualität der Bildung auch im Falle einer Krise wie der Pandemie gewährleisten.

SHENZHEN, China, 18. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Ein dreitägiges länderübergreifendes Seminar in Accra, Ghana, zum Thema des Technology-enabled Open Schools for All (TeOSS) Projekts ging am 7. Juli zu Ende.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird in Ghana, Äthiopien und Ägypten durchgeführt, um die Kontinuität und Qualität des Lernens in normalen und Krisensituationen zu gewährleisten.

UNESCO-Huawei Technology-enabled Open Schools for All Projektfortschritt in länderübergreifendem Seminar überprüft

