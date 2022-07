BlackRock Earnings-Update – Gewinnrückgang um 30%. Vermögensverwalter im Sog der drohenden Rezession.

BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Der stetige Zufluss an verwalteten Kundengeldern und die damit verbundenen Einnahmen durch Gebühren hatte den Aktionären zuletzt traumhafte Renditen beschert. Die BlackRock Aktie ist seit November 2021 jedoch um 37 Prozent gefallen. Am Freitag hatte das Unternehmen die Geschäftszahlen des zweiten Quartals veröffentlicht und enttäuschte beim Gewinn. Dennoch stieg die BlackRock Aktie am Freitag um zwei Prozent, wobei auch der S&P500 um exakt zwei Prozent stieg. Wir blicken auf die neusten Geschäftszahlen und beurteilen, ob die BlackRock Aktie nach den Quartalszahlen ein Kauf ist.

