Save Foods beschleunigt die globale Expansion mit neuer Partnerschaft in Marokko

Neve Yarak Israel, 18. Juli 2022 - Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Unternehmen, das dazu beiträgt, den Einsatz von Pestiziden drastisch zu reduzieren, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, gab heute eine neue Partnerschaft mit Korair bekannt, die zusammen mit der Accentis-Gruppe die Behandlungen von Save Foods in Marokko einführen wird. Marokko ist weltweit ein bedeutender Exporteur von Obst und Gemüse, wobei schätzungsweise 60 % seiner Agrarexporte in die Europäische Union (EU) geliefert werden.

Dror Eigerman, Mitglied des Beirats des Unternehmens, kommentierte: "Pestizidrückstände sind eine der größten Herausforderungen im globalen Agrarhandel. Aus meiner Erfahrung als CEO von Galilee Export kann ich sagen, dass der europäische Markt einige der strengsten Vorschriften der Welt in Bezug auf die Verwendung von Pestiziden durchsetzt. Darüber hinaus fordern viele führende europäische Einzelhändler einen noch niedrigeren Grenzwert als die offiziellen Vorschriften. Die marokkanischen Obst- und Gemüseverkäufe in die EU haben im Jahr 2020 einen neuen Rekord aufgestellt. In diesem Jahr exportierte Marokko 793 Millionen Kilogramm Gemüse im Wert von 972 Millionen Euro und 651 Millionen Kilogramm Obst im Wert von 961 Millionen Euro in die EU. Die Verwendung der Save Foods-Behandlungen, die den Einsatz von Pestiziden reduzieren, wird den marokkanischen Exporteuren eine weitere Vertrauensbasis für den Eintritt in die europäischen Märkte bieten", schloss Eigerman.

Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd, der israelischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, kommentierte: "Die Verschärfung der weltweiten Vorschriften, vor allem in der Europäischen Union, in Bezug auf Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung führt zu einem verstärkten Interesse an den Behandlungen von Save Foods auf der ganzen Welt. Wichtige Exportländer wie Marokko suchen nach neuen Lösungen, um der sich verändernden Marktdynamik zu begegnen und die Kriterien der Vorschriften und die Bedürfnisse der Kunden besser zu erfüllen. Die Erfüllung der gesetzlichen Kriterien ist ein Muss für Exporteure von Obst und Gemüse." Sztybel führte weiter aus: "Die Nachernteverluste in Marokko werden auf 20 bis 40 % geschätzt, und wir glauben, dass wir Teil der Lösung für dieses wachsende Problem sein können. Darüber hinaus bietet die verlängerte Haltbarkeit von Save Foods' Öko-Pflanzenschutzmitteln Erzeugern, Einzelhändlern und Verbrauchern ein größeres Zeitfenster für den Transport, den Verkauf, die Lagerung und den Verzehr von Produkten. Die Behandlungen von Save Foods sind ungiftig und einfach anzuwenden. Sie verlängern nicht nur die Haltbarkeit, sondern bieten auch ein hohes Maß an Lebensmittelsicherheit, von der die Verbraucher profitieren.”