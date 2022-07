Weltweite Lieferketten Logistikbranche muss CO2-Ausstoß reduzieren / GRYN startet weltweite Plattform zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks

Hamburg (ots) - Den CO2-Fußabdruck von Lieferketten zu berechnen, das ist ab

2023 gesetzlich vorgeschrieben. Das Problem: Hersteller, Lieferanten, Spediteure

und andere beteiligte Dienstleister haben keinen oder nur unzureichenden

Einblick in die dazugehörigen Daten. GRYN sorgt mit seiner offenen Plattform auf

Basis von Künstlicher Intelligenz hier für Transparenz. Ab heute startet GRYN

das Netzwerk, mit dem alle Akteure am Logistikmarkt die von ihnen verantworteten

CO2-Emissionen analysieren können.



GRYN bietet einen One-Stop-Shop, der für alle Seiten offen ist. In dem Netzwerk

können Hersteller und Versender, Reedereien, Fluggesellschaften,

Paketdienstleister und andere Partner ihre Parameter über Schnittstellen (APIs)

verknüpfen. GRYN generiert mit seiner KI- Plattform daraus hochwertige

Lieferketten- und Nachhaltigkeitsdaten und liefert ein Reporting. So erhalten

Lieferanten und Spediteure endlich Einblick in die Daten und ein automatisiertes

Datenmanagement. Dank globaler Benchmarks und Verbesserungsvorschlägen können

Firmen systematisch ihren CO2-Ausstoß senken.