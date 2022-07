EMA 200 hohe Hürde

Kurzzeitig hängt die BoA-Aktie am EMA 200 fest, aus technischer Sicht ergeben sich trotz eines hoffnungsvollen Bodens aus Sommer dieses Jahres erst oberhalb von mindestens 33,50 US-Dollar weitere Anstiegschancen zunächst an 34,66 und darüber an die Verlaufshochs aus Ende Mai um 37,53 US-Dollar. Ein weiteres mögliches Ziel könnte der 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 38,44 US-Dollar darstellen. Hierfür sollte aber erst der laufende Abwärtstrend aus diesem Jahr überwunden werden. Abschläge unter die Jahrestiefs von 29,67 US-Dollar würden dagegen die Annahme von weiteren Verlusten in den Unterstützungsbereich aus Ende 2020 um 28,00 US-Dollar stützen.

Bank of America Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: