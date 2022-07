PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Montag erneute Kurszuwächse verbucht. Nach einem bereits positiven Wochenausklang ging die Erholung zum Start in die neue Handelswoche weiter und dies meist mit deutlichen Kursgewinnen. Die Börsen folgen damit der international freundlicheren Anlegerstimmung.

An der Prager Börse verbuchte der Leitindex PX ein Plus von 2,04 Prozent auf 1248,72 Punkte. Stark präsentierte sich die Aktie des Energiekonzerns CEZ mit einem satten Kursplus in Höhe von 4,7 Prozent. Das Schwergewicht im Finanzbereich, die Erste Group , verteuerte sich um 2,6 Prozent.