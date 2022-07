B--ON UND CREATIVE BUS SALES ("CBS") VEREINBAREN EXKLUSIVE STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT FÜR DEN VERKAUF, VERTRIEB UND SERVICE VON JÄHRLICH BIS ZU 20.000 B--ON-FAHRZEUGEN AUF DEM US-MARKT

Luxemburg (ots/PRNewswire) - Creative Bus Sales wird exklusiver Vertriebspartner

für B-ON-Fahrzeuge in den USA, beginnend mit 500 Fahrzeugen im Jahr 2022



B-ON, der Komplettanbieter von Flottenelektrifizierungslösungen (einschließlich

Lade- und Energiemanagement, Telematik, erprobten Elektrofahrzeugen und mehr),

gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem

US-amerikanischen Unternehmen Creative Bus Sales (CBS) über den Verkauf, den

Vertrieb und den Service von leichten elektrischen Nutzfahrzeugen der Marke B-ON

in den Vereinigten Staaten getroffen hat, beginnend mit einem Auftrag über 500

Fahrzeuge, der im vierten Quartal 2022 erfüllt werden soll.





Das Geschäft kam zustande, nachdem CBS Anfang des Jahres ein erfolgreichesPilotprogramm abgeschlossen hatte, bei dem Reichweite, Zugänglichkeit,Verfügbarkeit, Anpassungsmöglichkeiten und Lademöglichkeiten mit einer Flottevon B-ON-Lieferfahrzeugen für den Einsatz auf der letzten Meile getestet wurden.Mehrere aktuelle CBS-Kunden, hauptsächlich Blue-Chip-Flottenbetreiber, sindderzeit ebenfalls an ähnlichen Tests beteiligt und werden in den kommendenWochen voraussichtlich Festaufträge erteilen.Im Rahmen der Vereinbarung erhält CBS die Exklusivrechte für den Verkauf derelektrisch betriebener leichter Nutzfahrzeuge von B-ON über das landesweitgrößte Händlernetz mit über 20 Standorten in den USA, die jährlich mehr als2.000 Kunden bedienen. CBS verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung mitElektrofahrzeugen und E-Bussen und hat die ersten Hybrid-Elektrobusse an dieStadt Los Angeles geliefert. B-ON wird auch eine Herstellergarantie für dasgesamte Fahrzeug - einschließlich Elektroantrieb, Telematik und Aufladung -,anbieten, die über CBS abgewickelt wird. Der Vertrag wird voraussichtlich bis zu20.000 Fahrzeuge pro Jahr umfassen, vorbehaltlich einer Mengensteigerung, wennB-ON seine Produktionskapazität in den USA in den kommenden Monaten skaliert.B-ON (ehemals Odin Automotive) hat im Januar dieses Jahres die Deutsche Post DHL-Tochter und Pionierin für elektrische Nutzfahrzeuge, StreetScooterEngineering, übernommen, einschließlich einer voll funktionsfähigenFertigungslinie in Düren, mit einer Produktionskapazität von bis zu 30.000Fahrzeugen pro Jahr. B-ON hat seitdem Tausende seiner elektrischen leichtenNutzfahrzeuge produziert und ausgeliefert. Darüber hinaus hat B-ON einevollständige Palette von Elektrifizierungsdiensten (wie die Ladeinfrastrukturdes Partners Hitachi Ventures) auf den Markt gebracht, um Flottenbesitzern imZustellgeschäft bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu helfen.Das Unternehmen erwägt derzeit drei (3) endgültige US-Standorte für eine zweite