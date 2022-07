Für Europa kommt nun alles darauf an, ob durch Nord Stream 1 weiter Gas fließt - wenn nicht, wird die Wirtschaft in Europa, vor allem aber in Deutschland, in eine heftige Rezession fallen. Die EU hat heute verkündet, das worst case-Szenario bei einem Gas-Stopp läge bei einem Minus von 1,5% für das BIP der EU. Wirklich? Das sind wohl eher Fake News - die Bundesbank geht von -9% in Deutschland, eine andere deutsche Studie rechnet mit einem Einbruch der Wirtschaft in Deutschland von -12%. Wenn die dicke Rezession kommen sollte - was macht dann die EZB mit den Zinsen? Nachdem sie die Dynamik der Inflation lange verschlafen hatte, ist sie nun sowieso zu spät dran mit der Anhebung der Zinsen..

