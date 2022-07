Generell wieder begehrt waren auch einige Ölwerte. Chevron zogen im Dow im Zuge wieder anziehender Ölpreise um 1,6 Prozent an. Die Börsenpreise für den Energieträger stiegen mit der generell wieder besseren Anlegerstimmung, hieß es. Außerdem hat der US-Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen an Stärke verloren.

Das Umfeld für US-Bankenwerte war vor diesem Hintergrund generell recht solide, bei der Bank of America reichte es nach den Zahlen zuletzt noch für ein hauchdünnes Plus. Anleger sahen hier darüber hinweg, dass das Geldinstitut mit dem Gewinn knapp unter den Erwartungen blieb. Laut der UBS-Expertin Erika Najarian war das Quartal deshalb besser als es auf den ersten Blick den Anschein mache.

Mit Goldman Sachs und der Bank of America legten zwei weitere große US-Banken ihre Quartalszahlen vor, die bei den Goldman-Anlegern nachhaltig gut ankamen: Die Papiere der Investmentbank verteidigten ein Plus von 1,8 Prozent und gehörten damit zwei Stunden vor Schluss weiter zu den besten Dow-Werten. Die Bank hat trotz eines Gewinnbruchs besser als erwartet abgeschnitten.

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine anfängliche fortgesetzte Erholung ist an US-Börsen am Montag wieder versiegt. Gestützt auf positiv aufgenommene Unternehmensnachrichten unter anderem von der Investmentbank Goldman Sachs startete der Dow zwar fest in den Handel, seine Gewinne schmolzen aber Stück für Stück ab. Zwei Stunden vor Schluss rutschte er dann mit 0,09 Prozent ins Minus.

