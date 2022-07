US-Anleihen starten mit Verlusten in die Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag in der Gunst der Anleger etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,14 Prozent auf 118,47 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,96 Prozent. Zeitweise reichte sie knapp über die 3-Prozent-Marke.

Die zuletzt stabilisierte Stimmung an den Finanzmärkten dämpfte die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren, zu denen die US-Anleihen generell gezählt werden. Allerdings blieb die Lage angespannt und die Risikobereitschaft der Anleger im Rahmen. Dies zeigte sich auch an den Aktienmärkten, die im Verlauf ins Minus drehten.