Quantum Battery Metals plant Aufnahme des Lithiumkonzessionsgebiets Lac Mistumis in das bevorstehende Explorationsprogramm

Vancouver, British Columbia, 18. Juli 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) hat seine Absicht bekundet, das Lithiumkonzessionsgebiet Lac Mistumis im Rahmen seines Explorationsprogramms 2022 zu bearbeiten. Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss der Verhandlungen und hat bereits mit der Erarbeitung eines Plans für das Konzessionsgebiet begonnen. Das Bodenteam würde auf den anderen Lithiumkonzessionsgebieten des Unternehmens in der Region James Bay eingesetzt werden. Die Pläne sehen die Durchführung mehrerer vorgeschlagener Arbeitsschritte vor, die unter anderem strukturelle Kartierungen und damit verbundene Probenahmen sowie geophysikalische Messungen umfassen.

Das Unternehmen will das Konzessionsgebiet in das nächste Explorationsprogramm einbeziehen, um die Transportkosten zu senken und die Effizienz des eingesetzten Bodenteams zu erhöhen. Quantum bemüht sich um die proaktive Planung des nächsten Explorationsprogramms, um sicherzustellen, dass alle Schritte gründlich geprüft werden, da es das größte und umfassendste Explorationsprogramm in der Geschichte des Unternehmens sein wird.

„Wir stehen kurz vor den abschließenden Verhandlungen zur Übernahme des Konzessionsgebiets. Wir glauben, dass das Jahr 2022 das größte Potenzial an Konzessionsgebieten aufweist, das das Unternehmen seit seiner Gründung gesehen hat. Wir stellen sicher, dass das Programm planmäßig verläuft, indem wir dieses Konzessionsgebiet, das sich in einem äußerst aktiven Lithiumgebiet befindet, bereits in unsere Pläne einbeziehen. Wir haben die zuvor angekündigten Ziele zur Erweiterung unseres bereits ausgeprägten Portfolios erreicht, doch diese ersten Schritte sind entscheidend, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Stellung im Bereich der Batteriemetalle beibehält“, erklärt Director David Greenway.

