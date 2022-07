BARCLAYS stuft UBS AG auf 'Underweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amit Goel

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 18

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,00 CHF , was einem Rückgang von -4,55% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat UBS von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 15 Franken gesenkt. Das Vermögensmanagement der schweizerischen Kreditinstitute dürfte auf absehbare Zeit enttäuschen, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet generell mit negativem operativem Schwung - und blickt dabei noch vorsichtiger auf die UBS, die es im kommenden Jahr schwer haben dürfte, das Ausmaß jüngster Aktienrückkäufe wiederholen zu können. Sein am wenigsten bevorzugter Wert bleibt aber Credit Suisse./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 07:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 15:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.