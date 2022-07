JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor Zahlen zum zweiten Quartal von 130 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem soliden Jahresviertel, das wohl geprägt sein werde von positiven Preis- und Währungseffekten, aber auch deutlich höheren Rohmaterial- und Energiekosten. Dies zehre wohl an der Profitabilität, die sonst wohl viel höher gewesen wäre. Er senkte seine diesjährigen Schätzungen, bleibt aber positiv für die Aktie gestimmt./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 15:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 15:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.