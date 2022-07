Gegenwärtig behindern Engpässe in der Datenverarbeitung, wie z. B. Speicherwälle, unausgewogene Nutzung von Rechenzentrumsressourcen und niedrige Energieeffizienz, den Anstieg der neuen Computernachfrage. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, muss die Branche auf der Architektur- und Systemebene innovativ sein, um das Angebot an Rechenleistung zu erhöhen.

In der Industrie ist die Digitalisierung bereits auf der Überholspur. KI wird vollständig in die Produktionsprozesse von Unternehmen integriert werden, und die Größe des 5.5G-IoT-Marktes wird schnell wachsen. Die Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen in komplexen Szenarien wird höhere Anforderungen an industrielle Feldnetze der nächsten Generation stellen.

Laut Wang müssen neue Entwicklungen in der digitalen Technologie ein wirklich echtes Echtzeit-, ansprechendes und immersiveres Erlebnis in der digitalen Welt unterstützen und schrittweise ein Netzwerkerlebnis mit 10 Gbit/s überall auf der Welt verfügbar machen.

„Mit Blick auf das Jahr 2025 werden die schiere Vielfalt und der Umfang der Anforderungen an Netzdienste ein enormes neues Marktpotenzial schaffen", so Wang. „Wir sind hier, um diese Möglichkeiten mit Betreibern und Industriepartnern zu diskutieren und die Innovationen zu erkunden, die wir brauchen, um den Weg für 5.5G zu ebnen."

David Wang, Executive Director of the Board und Vorsitzender des ICT Infrastructure Managing Board von Huawei, hält eine Grundsatzrede

SHENZHEN, China, 19. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Auf der Win-Win-Huawei Innovation Week hielt David Wang, Executive Director of the Board und Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel „Innovation, Lighting up the 5.5G Era". In seiner Rede sprach Wang über die nächste Evolutionsstufe der 5G-Technologie, die das Unternehmen als 5.5G bezeichnet, und den Innovationsfahrplan der Branche für die nächsten fünf bis zehn Jahre.

David Wang von Huawei Innovation, Lighting up the 5.5G Era

