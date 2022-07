Cannabis-Branche spricht über künftige Marktchancen

BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter der Cannabis-Branche treffen sich in Berlin, um sich unter anderem über die künftigen Marktchancen durch die geplante Legalisierung in Deutschland auszutauschen. Bei der "International Cannabis Business Conference (ICBC)" am Dienstag und Mittwoch handelt es sich nach Angaben des Veranstalters um Europas größten Branchentreff auf diesem Gebiet mit 5000 Teilnehmern aus mehr als 80 Ländern.

"Deutschland ist auf dem besten Weg, der größte legale Cannabismarkt zu werden", sagte ICBC-Gründer Alex Rogers vorab. Zur Eröffnung hält der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) eine Rede und wird anschließend Fragen beantworten. Die Ampel-Parteien hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Noch in diesem Jahr soll ein Gesetzentwurf dafür vorlegt werden./jr/DP/he