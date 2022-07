FRANKFURT (dpa-AFX) - Kriminelle versuchen sich wieder häufiger im Ausspähen sensibler Daten an Geldautomaten in Deutschland. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres wurden bundesweit 140 Mal Geldautomaten manipuliert, um an Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden zu kommen. Das geht aus der jüngsten Statistik der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im ersten Halbjahr 2021 wurden in Deutschland 63 solcher "Skimming"-Attacken gezählt, im Gesamtjahr 2021 waren es 136.

Wieder mehr Fälle von Datenklau an Geldautomaten in Deutschland

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer