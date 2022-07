Gericht weist Klage von Medidata gegen Veeva aus Mangel an Beweisen ab und blockiert Medidatas Vorstöße zur Einschränkung von Wettbewerb und Arbeitnehmerrechten

New York und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Großer Sieg für

Arbeitnehmerrechte und die Biowissenschaftsbranche: Gericht stoppt Versuche von

Medidata, Innovation und freien Wechsel von qualifizierten Mitarbeitern zu

unterdrücken



Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat die von

Medidata, einem Unternehmen von Dassault Systèmes, gegen Veeva Systems

(https://www.veeva.com/eu) (NYSE: VEEV) eingereichte Klage wegen Veruntreuung

von Geschäftsgeheimnissen abgewiesen. Nach der Hälfte der Verhandlung beendete

der Richter das Verfahren und wies die Klage ab, da Medidata nicht in der Lage

war, seine Ansprüche gegen Veeva zu begründen. Das Urteil ist ein wichtiger

Schritt zum Schutz der Rechte von Arbeitnehmern und Kunden, da der Fall einen

Versuch darstellte, den Wettbewerb und den freien Wechsel von qualifizierten

Mitarbeitern mit unbegründeten Forderungen nach Geschäftsgeheimnissen

einzuschränken.