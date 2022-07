FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Zwischenerholung dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Rückwärtsgang einlegen. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut Inflations- und Konjunktursorgen Platz gemacht. Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda sprach mit Blick auf die jüngste Erholung von einer Bärenmarkt-Rally, also einer zwischenzeitlichen Erholung in einem intakten Abwärtstrend.

Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,72 Prozent auf 12 867 Punkte. Tags zuvor war der Dax um bis zu 1,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Juni gestiegen und hatte die Marke von 13 000 Punkten vorübergehend überwunden. Der EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen rund 0,9 Prozent tiefer erwartet.

Analyst Thomas Altmann von QC Partners sprach davon, dass die Sorgen an der Börse wieder einmal schwerer wiegen als die Hoffnungen. In China kletterten erneut die Covid-Fälle und die Zins- sowie Inflationssorgen stünden weiterhin im Vordergrund. "Ohne richtig positive Nachrichten traut sich im Moment kaum jemand, in den Aktienmarkt einzusteigen. Die niedrigen Kurse und die günstigen Bewertungsniveaus reichen als Kaufargumente nicht aus", betonte Altmann.