NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der bereinigte Kern-Betriebsgewinn habe zwar etwas über den Erwartungen gelegen, die Jahresziele seien aber bestätigt worden, schrieb Analyst Richard Vosser am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Bei stärkerem Währungsgegenwind dürften die Markterwartungen für 2022 und 2023 nun etwas sinken./ag/mis

