Eine gute Position in den Bloomberg Rankings gilt als eine der höchsten Anerkennung in der Finanzbranche. Vierteljährlich werden die veröffentlichten Prognosen, der größten globalen Finanzinstitute, wie die von Barclays, BNP Paribas und JP Morgan, bewertet. Die aktuelle Ausgabe erschien zum Ende des zweiten Quartals 2022.

In den weltweiten Bloomberg Rankings hat XTB den zweiten Platz in der G10-Kategorie und den dritten Platz in der Kategorie der 13 größten Unternehmen erreicht. Darüber hinaus hat das XTB Research Team auch die Qualität seiner Marktprognosen für die Schwellenländer unter Beweis gestellt. Sie erwiesen sich als die besten in ihren Prognosen für CEE-Währungspaare: EURPLN, USDCZK, EURHUF. Dies führte sie auch auf den 3. Platz in der Rangliste für Schwellenländer.

Das besondere Merkmal von XTB ist die Bildung und die Versorgung der Anleger mit einer reichhaltigen Wissensbasis, die ausführliche Analysen & Marktmeldungen umfasst. Das Unternehmen stellt seinen Kunden fast jeden Tag eine neue Portion Wissen über den Markt zur Verfügung. Darüber hinaus bietet XTB über 170 Stunden an Schulungsaufzeichnungen, an denen die besten Experten teilnehmen.

Disclaimer



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.



79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter .

Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

