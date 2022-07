FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere der Deutschen Telekom bei einem Kursziel von 23 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Europäische Telekomwerte hätten sich ihren Defensivstatus zurückerobert, schrieb Analyst Stephane Beyazian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Rezessionsszenario gehörten sie zu den Robustesten, so der Experte. Nach der Welle der Verkäufe von Mobilfunkmasten rückt sein Fokus auf eine Neubewertung des Festnetzbereichs. Hier sieht er theoretisch das größte Potenzial bei TIM, Telekom Austria und der Deutschen Telekom. Die Telekom sollte zudem von Preiserhöhungen in den USA profitieren./ag/mis

Rating: Outperform

Analyst:

Kursziel: 23 Euro