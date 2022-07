Gute Nachrichten für die Aktionäre der Deutschen Telekom (DE0005557508): Nach langwierigen Verhandlungen wurde der Mehrheitsverkauf der Funkturmsparte an die Finanzinvestoren Brookfield und Digital Bridge besiegelt. Die Transaktion, die das Geschäft mit 17,5 Mrd. Euro bewertet, spült 10,7 Mrd. Euro in die Kassen der Deutschen Telekom, die einerseits zum Schuldenabbau, andererseits zur Erhöhung der Beteiligungsquote an der US-Tochter T-Mobile US auf über 50 Prozent verwendet werden sollen. Die 12-Monats-Kursziele der Analysten liegen nach dem Deal zwischen 21,30 und 28,50 Euro – Anleger, die zumindest von einer Seitwärtsbewegung der Aktie ausgehen, können mit Zertifikaten entsprechend zweistellige Renditechancen nutzen.

Discount-Strategie mit 4 oder 6 Prozent Puffer (September / Dezember)