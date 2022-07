Wirtschaft Insektenschäden für Großteil des Schadholzeinschlags verantwortlich

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2021 sind in Deutschland aufgrund von Insektenschäden insgesamt knapp 41,1 Millionen Kubikmeter Schadholz eingeschlagen worden. Das entspricht einem Anteil von 81,4 Prozent an dem durch Waldschäden bedingten Holzeinschlag, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Dies sei ein neuer Höchstwert. Der Anteil hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht: 2011 waren Insektenschäden noch für 18,4 Prozent des eingeschlagenen Schadholzes verantwortlich. Inzwischen stellt der Befall durch Schädlinge die Hauptursache für den Schadholzeinschlag in deutschen Wäldern dar.