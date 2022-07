FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Zwischenerholung hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Rückwärtsgang eingelegt. An der Wall Street waren die Kurse im späten Handel gefallen, die anfängliche Risikobereitschaft von Investoren hatte im Handelsverlauf erneut Inflations- und Konjunktursorgen Platz gemacht. Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda sprach mit Blick auf die jüngste Erholung von einer Bärenmarkt-Rally, also einer zwischenzeitlichen Erholung in einem intakten Abwärtstrend.

Der Dax verlor im frühen Geschäft 0,74 Prozent auf 12 864,29 Punkte. Tags zuvor war der Leitindex um bis zu 1,5 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende Juni gestiegen und hatte die Marke von 13 000 Punkten vorübergehend überwunden. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank am Dienstagvormittag um 0,90 Prozent auf 25 687,52 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,8 Prozent nach unten.