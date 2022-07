EZB-Zinswende Raten- und Baukredite teurer, Hoffnung für Sparer*innen

- Bauzinsen haben sich seit Jahresbeginn fast vervierfacht - 78.831 Euro mehr

Zinskosten

- Tages- und Festgeldkonten werden wieder attraktiver

- Girokonto: Dispozinsen steigen, Ende der Verwahrentgelte naht

- Ratenkredite 20 Prozent teurer - Zinswende läutet Ende der niedrigen Zinsen

Am kommenden Donnerstag reagiert die Europäische Zentralbank (EZB)

voraussichtlich auf die hohen Inflationsraten im Euroraum und passt erstmals

seit elf Jahren die Zinsen an. Weitere geldpolitische Schritte sollen im

September folgen. Was das für Verbraucher*innen bedeutet, erläutern vier CHECK24

Finanzexperten aus den Bereichen Baufinanzierung, Geldanlage, Girokonto und

Ratenkredite.