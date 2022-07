Bunker Hill Mining arbeitet bereits an seiner zweiten Mine!

Von problematischen früheren Minen lassen die meisten Unternehmen die Finger. Nicht so Bunker Hill Mining (0,15 CAD | 0,11 Euro; US1206132037). Die Kanadier haben die gleichnamige Zink-Silber-MIne in Idaho (USA) gekauft und eine Einigung mit den Umweltbehörden erzielt. Hier hatte es in den 1980ern einen Skandal gegeben, weil die Schmelze die Umwelt erheblich belastete. Inzwischen sind diese Altlasten bereinigt und Bunker Hill treibt die Arbeiten an der Reaktivierung der historischen Mine voran. Schon im kommenden Jahr könnte hier der Abbau von Zink, Silber und Gold beginnen.

Bunker Hill Mining baut gerade seine erste Zink-Silber-Mine in Idaho und möchte schon im kommenden Jahr die Produktion aufnehmen. Doch die Kanadier treiben im Hintergrund bereits das zweite Projekt, die London-Goldmine in Colorado, voran.

London Joint Venture: Chance auf zweite Mine

Doch Bunker HIlls Chairman Richard Williams treibt im Hintergrund bereits die Entwicklung einer zweiten Mine voran. Der erfahrene Manager, einst COO im Vorstand von Barrick Gold, traut sich dabei erneut an ein schwieriges Projekt heran, da hier die höchsten Renditen winken. So hat man mit MineWater LLC das London Joint Venture aufgebaut. MineWater ist ein Spezialist für die Lösung von Umweltproblemen im Umfeld von Industrien wie einem Bergwerk. Die London-Mine im US-Bundesstaat Colorado war von 1875 bis 1941 in Betrieb. Hier wurden laut historischen Daten rund 650.000 Unzen Gold zu einem durchschnittlichen Grad von 23 g/t Gold je Tonne Erz abgebaut. Das sind hohe Grade. Bunker Hill muss sich allerdings noch seinen 50-Prozent-Anteil an dem JV verdienen. Dazu muss man 3 Mio. Dollar binnen vier Jahren in die Entwicklung der ehemaligen Mine investieren. Das sind überschaubare Beträge, sobald die erste Mine in Idaho den Betrieb aufgenommen hat.

Aktie leidet unter Marktturbulenzen

Somit haben Anleger bei Bunker Hill Mining die Chance, neben dem Flaggschiffprojekt in Idaho, auf eine zweite Mine. In diesem Marktumfeld werden diese Chancen aber derzeit keineswegs berücksichtigt. So ist die Bunker Hill-Aktie mit dem Rückgang bei den Industriemetallpreisen und bei Silber deutlich gefallen und notiert heute schon mehr als 40 Prozent unter dem Platzierungspreis der letzten Kapitalerhöhung im Frühling. Dabei ist das Unternehmen bereits voll finanziert und kann nun den Minenbau auf Bunker Hill umsetzen.