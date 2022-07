Verfallstags-Nachlese + + + Kupfer-Crash

Ask 8,38

bevor ich zu meinem heutigen Thema komme, zunächst eine kurze Nachlese zum (kleinen) Verfallstag am vergangenen Freitag.

Bearishes Szenario fast perfekt aufgegangen!

Dabei kam das bearishe Szenario, das ich vor einer Woche entworfen habe, fast punktgenau zum Tragen: Der DAX setze zunächst zurück bis 12.500 Punkte, wobei er sein Wochentief bei 12.434,29 Punkten bildete.

Dort, in der Nähe des Jahrestiefs, konnten die Put-Stillhalter nur noch verlieren, so dass sie daran interessiert sein mussten, den Kurs wieder nach oben zu hieven.

Das gelang ihnen auch, so dass die Erholung einsetzte, die ich bei einem Rückfall auf dieses Niveau erwartete. Sie schafften es sogar, den Kurs in Richtung 12.800 Punkte zu treiben – eine Marke, die ich ebenfalls als mögliches Kursziel genannt habe.

Erreicht wurde die 12.800-Punkte-Marke vor dem Verfallstermin nicht: Das Vormittagshoch wurde bei 12.770 Punkten markiert und der DAX zum Verfallstermin bei 12725.57 Punkten abgerechnet. Die Call-Stillhalter mussten also nicht eingreifen, um ihre große 12.800er Position zu retten. Erst Freitagnachmittag erreichte und überwand der DAX dieses Niveau:

Und so bot der Juli-Verfallstag wieder einmal eine sehr gute Gelegenheit für einen erfolgreichen Verfallstags-Trade – 250 bis 300 DAX-Punkte ließen sich mit diesem Szenario erzielen.

Was der Kupfer-Crash für die Konjunktur bedeutet

In den vergangenen Wochen ist der Kupferpreis kräftig eingebrochen. Er verlor seit Anfang Juni fast 28 % und seit Anfang März mehr als 34 %. Damit ist der aktuelle Kupfer-Crash einer der schwersten nach dem Mega-Crash während der Finanzkrise.

Der jüngste Kupfer-Crash im historischen Vergleich

Es gibt seit Ende der 1980er Jahre nur wenige Rückschläge, die in gleichen Zeiträumen ähnliche Kursverluste brachten:

Quelle: MarketMaker mit Daten von VWD

Überraschend ist, dass nur einer dieser Einbrüche (1990/91) im Zusammenhang mit einer Rezession (in den USA) geschah. Und ein weiterer (2006/07) ereignete sich vor einer Rezession, könnte also ein Frühindikator für die kommende Rezession gewesen sein. Doch nein – der damalige Einbruch war Ängsten vor einer Konjunkturschwäche in China geschuldet. Die Aktienmärkte brachen kurz danach ebenfalls ein, erholten sich aber genauso schnell wieder.