Die niederländische Zentralbank De Nederlandsche Bank (DNB) erklärte gestern, dass man eine Geldstrafe in Höhe von 3,3 Millionen Euro gegen Binance Holdings verhängt habe. Binance "habe in den Niederlanden Krypto-Dienste ohne die gesetzlich vorgeschriebene Registrierung bei der DNB angeboten". Zuerst berichtete darüber die Neue Züricher Zeitung.

Die weltgrößte Krypto-Börse Binance muss in den Niederlanden eine Millionenstrafe zahlen. Sie soll in dem Land ohne die benötigte Lizenz Krypto-Dienste angeboten haben.

Weltgrößte Krypto-Börse Binance: Millionenstrafe in den Niederlanden – Was ist da los?

