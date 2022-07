Vancouver, British Columbia, 19. Juli 2022 -- Juva Life Inc. (CSE: JUVA) (OTCQB: JUVAF) (FWB: 4VV) („Juva Life“, „Juva“ oder das „Unternehmen“), ein Life Science-Unternehmen mit pharmazeutischer Forschung und Entwicklung sowie verbraucherorientierten Aktivitäten in der Cannabisproduktion und -distribution, meldet heute seine wichtigsten Finanz- und Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2022.

Im ersten Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 1,16 Millionen Dollar erwirtschaftet, fast doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres (0,58 Millionen Dollar). Dieser Zuwachs wurde durch höhere Umsätze sowohl im Einzelhandelsgeschäft als auch im Großhandel mit Cannabisblüten erzielt. Der Nettoverlust für das Quartal ging von 5,5 Millionen Dollar im ersten Quartal 2021 auf 3 Millionen Dollar im ersten Quartal 2022 zurück.

Im ersten Quartal 2022 überführte Juva JUVA-019, einen neuartigen proprietären Wirkstoff, der bereits in phänotypischen Assays zu Entzündungen starke entzündungshemmende Eigenschaften gezeigt hat, von der Entdeckung in die präklinische Entwicklungsphase. Mit JUVA-041 wurde ein zweiter neuartiger Wirkstoff in die präklinische Entwicklung überführt, was die Forschungsstrategie und Technologieplattform des Unternehmens weiter untermauert. Juva Life hat für beide Wirkstoffe Patente angemeldet und plant, sie in den kommenden Monaten gemäß dem standardisierten Stage-Gate-Modell durch die klinische Phase zu bringen. Ebenfalls auf der klinischen Seite des Unternehmens ist die Einführung der Journal App auf dem Markt durch Juva anzumerken, die Cannabiskonsumenten eine Lösung zur täglichen Überwachung bietet, wie sich ihr Cannabiskonsum auf ihre persönliche Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirkt.

Darüber hinaus schloss das Unternehmen die letzte Bauphase in seiner 30.000 Quadratmeter großen Anbauanlage in Stockton ab, wodurch die Anbaukapazität der Anlage ohne zusätzliche Kosten mehr als verdoppelt wurde und die Anbausysteme der Anlage maximiert wurden.

„Wir starten mit großer Zuversicht in Hinblick auf unsere Fortschritte in der Life-Science-Forschung und bei unserer Cannabistätigkeit in die zweite Jahreshälfte“, sagte Doug Chloupek, CEO und Gründer von Juva. „Unser Forschungsteam arbeitet mit beispiellosem Tempo daran, den potenziellen therapeutischen Wert unserer beiden führenden Kandidaten JUVA-019 und JUVA-041 nachzuweisen. Wir haben bereits äußerst vielversprechende präklinische Ergebnisse in Bezug auf ihre Fähigkeit, Entzündungen zu hemmen, verzeichnet und wir bringen sie so schnell wie möglich durch die klinische Pipeline. Zur Cannabis-Geschäftstätigkeit lässt sich sagen, dass unsere Anbauanlage in Stockton vollständig fertiggestellt ist und auf vollen Touren läuft. Das Liefergeschäft wächst weiter, und wir freuen uns sehr, dass wir eine der ersten und einzigen Einzelhandelslizenzen in Redwood City erhalten haben. Alles in allem war das erste Quartal 2022 ein großartiges erstes Quartal für Juva, und wir freuen uns darauf, in Kürze unsere Ergebnisse des zweiten Quartals zu veröffentlichen.“