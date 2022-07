Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Großteil befragter Unternehmen schiebt Umstieg auf zertifiziertes,entwaldungsfreies Palmöl- und Soja-Futtermittel bis 2030 auf oder verfolgtZiel gar nicht- Lediglich 4 von 67 Unternehmen setzen auf entwaldungsfreiesPalmöl-Futtermittel- DUH fordert verstärkten Einsatz heimischer Futtermittel, kurzfristigSelbstverpflichtungen und eine starke EU-Verordnung gegen importierteEntwaldung, die auch Palmöl im Tierfutter umfasstZum dritten Mal forderte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) 67 Unternehmen entlangder gesamten Lieferkette tierischer Erzeugnisse auf, ihre Ziele für den Umstiegauf nachhaltige, entwaldungsfreie Palmöl- und Soja-Futtermittel offenzulegen.Mit ernüchterndem Ergebnis: Nur 4 von 67 Unternehmen setzen dies seit 1. Januar2022 bei Palmöl um. Ein Großteil bleibt komplett tatenlos oder schiebt denUmstieg auf nachhaltigere Palmöl- und Soja-Futtermittel bis 2025 oder gar 2030auf. Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband appelliert an die Unternehmen,Naturzerstörung für Palmöl-Futtermittel schneller auszuschließen und forderteine Verschärfung der geplanten EU-Verordnung gegen importierte Entwaldung.Diese darf keine Ausnahmen für die Futtermittel- und Chemiebranche eröffnen undmuss dafür sorgen, dass alle Formen von palmölbasierten Stoffen - sei es inFuttermitteln, Kerzen oder Reinigungs- und Waschprodukten - nicht zur weiterenRegenwaldrodung beitragen.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Während Palmöl indeutschen Lebensmitteln Schätzungen zufolge bereits zu über 90 Prozent ausnachhaltig zertifiziertem Anbau stammt, ergreifen die wenigsten Unternehmen beiNutztierfuttermitteln grundlegende Maßnahmen gegen Entwaldung. Wir fordern vonder Bundesregierung und der EU, umgehend gesetzlich sicherzustellen, dass alleProdukte aus Palmöl sicher entwaldungsfrei sind. Bis zur gesetzlichen Regelungerwarten wir, dass Unternehmen schon heute in ihren Lieferketten alle zurVerfügung stehenden Maßnahmen zur Rückverfolgung und dem Ausschluss vonNaturzerstörung umsetzen."Bislang sieht der Vorschlag der EU-Kommission für ein Gesetz gegen Entwaldungnur für eine kleine Auswahl von Palmölprodukten Vorgaben zum Ausschluss vonEntwaldung und zur vollständigen Rückverfolgung bis zur Plantage vor. Vielegehandelte Zwischen- und Endprodukte, die Palmöl enthalten, bleiben nachaktuellem Stand des Gesetzesentwurfs von der Regulierung unberührt. Palmöl ausneuen Waldrodungen könnte damit weit über 2025 hinaus in den deutschenLadenregalen landen. Wenn sich die EU im Herbst auf eine finale Fassung desGesetzes einigt, müssen ausnahmslos alle Palmöl-Produkte enthalten sein.