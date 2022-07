GR Silver Mining: Starke Bohrergebnisse, aber der Markt goutiert es aktuell nicht!

Knapp 950 Mio. Unzen Silber werden jährlich weltweit abgebaut. Das Angebot ist beschränkt, da viele alte Minen in Betrieb sind und dort die Abbaugrade sinken. Gleichzeitig steigt die Nachfrage rasant. Der Haupttreiber sind heute und in den kommenden Jahren die Erneuerbaren Energien. Daneben wird aber Silber auch in vielen anderen High End-Industrien eingesetzt. Somit steigt die Bedeutung von Silber als Metall für die Industrie, während Silber als Anlagemetall wohl langfristig an Bedeutung verlieren dürfte. Momentan wird etwa die Hälfte noch für Schmuck oder Barren und Münzen verwendet.

GR Silver Mining meldet in Serie starke Bohrergebnisse von seinen Silberprojekten in Mexiko. Noch aber spielt das für viele Investoren keine Rolle. Die Aktie bietet daher Chancen.

Aufgrund dieser Marktentwicklungen sind Silberprojekte eigentlich begehert und die Silberexplorer profitierten lange hiervon. Doch in dem aktuellen Marktumfeld drücken die Rezessionssorgen und der starke US-Dollar auf die Preise. Der Silberkurs ist unter 19 Dollar je Unze gefallen und notiert damit fast 40 Prozent unter dem Höchstkurs aus dem Vorjahr. Einige Produzenten wie First Majestic Silver horten bereits seit mehreren Quartalen einen Teil ihrer Produktion und geben bei diesen Preisen nicht mehr alles in den Markt. ANdere Produzenten kommen langsam in den Bereich, wo man mit dem Betrieb operativ Verluste einfährt.

Hart trifft es aber nicht nur die Produzenten. Auch die Kurse der Silberexplorer werden in Mitleidenschaft gezogen. Da nützen derzeit auch extrem gute Bohrergebnisse nichts. So hat GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,09 Euro; CA36258E1025) regelmäßig sehr starke Bohrergebnisse gemeldet (z.B. hier und hier). In der vergangenen Woche schoss man dann quasi den Vogel ab. Vom San Marcial-Projekt wurden Bohrkerne mit Abschnitten von teilweise mehreren Kilo Silber gemeldet (Details hier). Doch gute operative Entwicklungen werden derzeit von den Investoren nicht goutiert. Dementsprechend notiert die Aktie wie viele Werte aus der Peer Group im Niemandsland. Der niedrige Börsenwert von lediglich 26,3 Mio. CAD spiegelt die Entwicklung auf den Silberprojekten nicht wider.