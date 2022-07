R-Biopharm startet Vertrieb des vollautomatischen RIDA®UNITY Systems für Real-Time-PCR in molekulardiagnostischen Laboren (FOTO)

Darmstadt (ots) - Als vollintegrierte Lösung vereint das neue, vollautomatische

RIDA®UNITY System Probenextraktion, PCR-Setup, Real-Time-PCR und

Ergebnisauswertung in einem gemeinsamen Workflow. Das Biotechnologieunternehmen

R-Biopharm AG hat heute den Erhalt der CE-Kennzeichnung für seine Neuentwicklung

und den Start des europaweiten Vertriebs bekanntgegeben.



"Mit dem RIDA®UNITY System beschreitet R-Biopharm zielgerichtet den Weg eines

Anbieters von Einzellösungen hin zu einem Systemanbieter im Bereich der

molekularen Diagnostik", erklärte Christian Dreher, CEO von R-Biopharm. "Wir

sind sehr froh, diese Systemlösung ab heute allen molekularbiologischen Laboren

in ganz Europa zur Verfügung stellen zu können."





Einzigartige Kombination verschiedener WerkzeugeDas RIDA®UNITY System kombiniert die verschiedenen Schritte in der Analyse vonPatientenproben zu einem integrierten Workflow - Nukleinsäure-Extraktion,PCR-Setup, die anschließende Real-Time-PCR sowie die Ergebnisauswertung laufenohne Benutzereingriff vollautomatisch ab. Die gebrauchsfertigen und soforteinsetzbaren RIDA®UNITY Reagenzien verkürzen die Vorbereitungszeiten im Labordeutlich. Das RIDA®UNITY Universal Extraction Kit erlaubt die universelleExtraktion von Nukleinsäuren sowohl aus gastrointestinalen als auchrespiratorischen Patientenproben - auch in einem gemeinsamen Workflow - undwurde von R-Biopharm speziell dafür entwickelt und optimiert. Bis zu sechsverschiedene RIDA®UNITY PCR Assays können anschließend individuell kombinierbarabgearbeitet werden.Die eigens für das RIDA®UNITY System entwickelte Software unterstützt denAnwender mit ihrer einfachen und intuitiven Bedienung - vom Beladen mit denerforderlichen Verbrauchsmaterialien über die Positionierung der PCR-Reagenzienbis hin zur Auswertung der Ergebnisse. Das RIDA®UNITY System unterstütztmolekulardiagnostische Labore durch seine Flexibilität bei der schnellen undunkomplizierten Bewältigung auch kurzfristig wechselnder Anforderungen underleichtert damit spürbar den Arbeitsalltag im Labor."Heute können wir endlich das Ergebnis intensivster Arbeit verschiedenster Teamsund einer Vielzahl von Kollegen präsentieren", so Dr. Lena Kastl, Vice PresidentClinical Diagnostics bei R-Biopharm. "Die langjährige Produktentwicklungs- undFertigungskompetenz von R-Biopharm sowie die reibungslose Zusammenarbeit mitverschiedensten Partnern haben den Roll-out dieser neuen molekularenDiagnoseplattform möglich gemacht. Sie wird zukünftig durch ihre effiziente,intuitive und universelle Einsatzmöglichkeit die Arbeitsweise in den Laborensignifikant unterstützen und verbessern."Das RIDA®UNITY System, das RIDA®UNITY Universal Extraction Kit sowie dasRIDA®UNITY Bacterial Stool Panel sind ab sofort europaweit zum Verkaufverfügbar. Weitere Nachweise für gastrointestinale sowie für respiratorischeErreger folgen in den nächsten Monaten.Über R-BiopharmDie R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führendenBiotechnologieunternehmen Deutschlands. Das 1988 gegründete Unternehmen ist inder zweiten Generation familiengeführt und versteht sich als Wegbereiter fürGesundheit und Lebensqualität. Sein Anspruch: für höchstmögliche Präzision,Sicherheit, Klarheit und Gewissheit in Prävention, Therapie und Heilung sorgen.Dafür entwickelt R-Biopharm Technologien, Produkte und Lösungen für dieKlinische Diagnostik, Nutrition Care sowie Lebensmittel- undFuttermittelanalytik - und das in international anerkannter Spitzenqualität.R-Biopharm ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik.Forschung, Entwicklung und Vertrieb vereint R-Biopharm unter einem Dach, um mitagilen Prozessen auf immer neue Herausforderungen zu reagieren und die stetigwachsende Weltbevölkerung in ein neues Gesundheitszeitalter zu begleiten. DasUnternehmen ist in mehr als 120 Ländern vertreten - durch 29 Tochterfirmen und120 Distributoren. Es beschäftigt weltweit rund 1.400 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter (690 am Stammsitz in Darmstadt) und wurde mehrfach mit dem"Sustainability Award" für nachhaltiges und profitables Wachstum ausgezeichnet.Pressekontakt:Simone FeilerLeiterin Corporate Brand Communicationhttps://r-biopharm.com/de/https://r-biopharm.com/de/kontakt/presse/https://r-biopharm.com/de/news-presse/download-galerie/R-Biopharm AGAn der neuen Bergstraße 1764297 DarmstadtTel.: 0 61 51 - 81 02-538E-Mail: mailto:s.feiler@r-biopharm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129757/5276234OTS: R-Biopharm AG