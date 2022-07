--------------------------------------------------------------

Über Envision

https://ots.de/5HqJog

--------------------------------------------------------------



Navalmoral de la Mata, Spanien (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Projekt umfasst eine Gigafactory für Batterien, ein digitalesNet-Zero-Zentrum, eine Anlage für grünen Wasserstoff und ein Montagewerk fürsmarte Windturbinen in verschiedenen Regionen in Spanien- Unterzeichnung der Absichtserklärung in Navalmoral de la Mata (Cáceres,Spanien) in Anwesenheit des spanischen Ministerpräsidenten- Net-Zero-Industriepark schafft Impulse für die Industrie und ermöglicht dieBeschleunigung des Übergangs zu Net Zero in SpanienDie Envision Group (https://www.envision-group.com/) , ein weltweit führendesGreentech-Unternehmen, gibt die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarungüber die Zusammenarbeit für Net Zero mit der spanischen Regierung bekannt. PedroSánchez Pérez-Castejón, der spanische Premierminister, nahm an der Zeremonie am18. Juli 2022 teil und hielt eine Rede.Die Partnerschaft zwischen der Envision Group und der spanischen Regierungumfasst ein breites Spektrum an innovativen Kooperationen für die nächsten fünfJahre in verschiedenen Regionen des Landes. Sie beinhaltet den Bau des ersteneuropäischen Net-Zero-Industrieparks und eines digitalen Net-Zero-Zentrums,einer Batterie-Gigafabrik in der Region Extremadura, einer grünenWasserstoffanlage in der Region Kastilien-La Mancha sowie einer Fabrik für dieMontage intelligenter Windturbinen in Kastilien und León. Es wird davonausgegangen, dass die Partnerschaft zwischen der Wirtschaft und der RegierungSpaniens die Net-Zero-Transformation und die Schaffung neuer Industrienkatalysieren wird, und zwar nicht nur für Spanien, sondern auch als wichtigerBeitrag zur "Building Back Better"-Strategie der Vereinten Nationen für Europa.Während der Zeremonie äußerte der spanische Ministerpräsident, dass er diePartnerschaft mit Envision als einen wichtigen Baustein auf dem Weg Spaniens inRichtung Transformation zur Klimaneutralität und für eine grüne Wirtschaft bisMitte des Jahrhunderts erachtet.Lei Zhang, CEO von Envision, dazu: "Wir sind fest entschlossen, die nationaleAgenda Spaniens zur Net-Zero-Transformation zu unterstützen. Die Schaffung neuerindustrieller Möglichkeiten, wie der Net-Zero-Industriepark, werden das Tor fürdas enorme Potenzial der erneuerbaren Energien in Spanien weiter aufstoßen.Damit beschleunigen wir gemeinsam den Aufbau eines europaweiten Ökosystems fürgrüne Technologien."