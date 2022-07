Obwohl Flugreisende derzeit mit Problemen, wie durch Personalmangel abgesagte Flüge zu kämpfen haben, sollte sich die gesamte Reise- und Flugbranche nun wieder auf dem Weg nach oben befinden. Das bestätigt auch die Verdreifachung des Passagieraufkommens am Fraport im ersten Halbjahr im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021. Nachdem die Aktie nach den starken Kursrückgängen im Juni 2022 am 6.7.22 bei 37,62 Euro auf ein 12-Monatstief zurückgefallen war, konnte sich die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303) in den vergangenen Tagen wieder auf ihr aktuelles Niveau im Bereich von 42,70 Euro erholen.

Wer das aktuell noch immer ermäßigte Kursniveau als Einstiegschance ansieht und der Aktie in den nächsten Wochen einen Anstieg auf zumindest 47 Euro zutraut, wo die Aktie zuletzt am 28.6.22 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.