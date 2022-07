JPMORGAN stuft Deliveroo auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deliveroo von 79 auf 81 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der massiv gesenkten Wachstumsprognose für das Bruttowarenvolumen (GTV) von Deliveroo rät Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie, bei Essenslieferanten an der Seitenlinie zu bleiben. Das Auftragswachstum im Quartal sei bei Deliveroo enttäuschend./ag/gl





Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 00:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 00:55 / BST