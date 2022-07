alfaview® und SysEleven gewinnen Cloud Native Rockstars Award (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Am 13.07.2022 fand die dritte Cloud Native Conference in

Garching bei München sowie online statt. alfaview® und SysEleven stellten dem

Publikum die Success Story ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit vor. Dafür wurden

sie mit dem Cloud Nativ Rockstars Award im Bereich "New Work & Collaboration"

ausgezeichnet.



Das Thema Cloud-Nutzung als Grundlage der Digitalisierung ist aktueller denn je.

Im Rahmen der Cloud Native Conference (https://www.cloudnativeconference.de/)

trafen sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus allen Bereichen der

Cloudentwicklung. Auf der hybriden Konferenz, die in Präsenz in Garching bei

München sowie online stattfand, tauschten sie sich über Innovationen und

Erfahrungen aus.