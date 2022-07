Smart Business Der Deutsche Industrie-4.0-Index für digitalisierte Produkte und Dienstleistungen legt deutlich zu

Köngen (ots) - Immer mehr Unternehmen digitalisieren ihre Produkte und

Dienstleistungen oder entwickeln sogar komplette 4.0-Geschäftsmodelle. Zu diesem

Ergebnis kommt der "Deutsche Industrie-4.0-Index 2022" der Unternehmensberatung

Staufen. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 konnte der Index in der Kategorie

Smart Business von 32 auf 44 Punkte zulegen. Für die Erhebung wurden mehr als

350 Top-Führungskräfte deutscher Unternehmen befragt.



"Digitalisierung ist mehr als ein Effizienzturbo. Der Einsatz moderner

Technologien stößt innerhalb der Unternehmen Folgeprojekte an und führt zu einer

offensiveren Grundhaltung. Wandlungsfähigkeit kennt also keinen Endpunkt,

sondern löst eine positive Kettenreaktion aus", sagt Frank Krüger, der als

Senior Partner bei der Staufen AG das Thema Digitalisierung verantwortet. Der

Digitalisierungsexperte sieht in dem Aufbau einer Smart Factory daher eine

Initialzündung, die zu intelligenten Produkten und Dienstleistungen führt.