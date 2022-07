Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden: https://small-microcap.eu/13-07-2022-video-interview-mit-jurie-wessels ...

Wie zufrieden sind Sie mit den Fortschritten bei Ihren Projekten? Gibt’s es schon einen zeitlichen Fahrplan bis zur ersten Produktion bei einem Ihrer Vorhaben?

Jurie Wessels: Ja, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es definitiv einen Hinweis auf den Zeitplan und ich gehe davon aus, dass das DFAS bis September fertiggestellt sein wird. Wir erwarten nicht, dass die Kapitalkosten hoch sein werden. Wir gehen davon aus, dass sie in der Größenordnung von etwa 10 Millionen Dollar liegen werden, und wir rechnen damit, dass sich das Projekt in weniger als einem Jahr amortisieren wird. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir werden sehen, wie sich die DFS entwickeln wird und wenn alles gut läuft, könnten wir bis Ende nächsten Jahres in Produktion gehen und einen freien Cashflow generieren.

Ein weiteres Projekt ist das Bhavsar-Projekt. Hier gibt es eine Reihe von Meilensteinen in der Entwicklung, die in Angriff genommen werden müssen. Der erste ist, dass wir davon ausgehen, dass wir die Ressource auf den Tonen aufwerten werden. Das heißt, wir konzentrieren uns auf die METALOGIE und die Möglichkeiten, etwas aus den Tonen zu machen, anstatt viel Geld auszugeben, um die Ressource zu einer sehr großen Ressource aufzuwerten. Eine der Fragen, die wir beantworten wollen, ist, ob es möglich ist, aus dem Ton ein Konzentrat herzustellen. Und warum ist das so wichtig? Viele Unternehmen greifen den Ton an, weil sie ihn nicht abtrennen können. Nehmen wir an, es handelt sich um einen Gehalt von 850 oder 900 PPM, der durch eine Bläschenanlage geschickt wird. Wenn wir beweisen können, dass wir diesen Wert verbessern können, wollen wir ihn auf etwa 2000 PPM steigern. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß nicht, was wir beobachten werden. Was uns dabei hilft, ist, dass man weniger Reagenzien braucht. Man braucht weniger Reagenzien, und das macht das Verfahren effektiver und effizienter. Außerdem werden die Kapitalkosten gesenkt, so dass wir nicht so schnell auf etwas Bedeutendes verweisen können, und dann haben wir bereits unsere Zielressource in dem Sinne, dass es sich nicht um eine Yorker Zielressource handelt.