UBS stuft Kion auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sven Weier

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Nach einer weiteren Phase einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung seit Mai und einigen gekappten Analystenschätzungen sei der Markt nun auf demselben Stand wie er angelangt, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe der Gabelstaplerhersteller die richtigen Maßnahmen eingeleitet, um die Schwankungsbreite der Ergebnisse mittelfristig in den Griff zu bekommen. Er rechne nun nicht mehr mit einer weiteren unterdurchschnittlichen Kursentwicklung, zumal in der Aktie bereits eine leichte Rezession im kommenden Jahr eingepreist sei./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 17:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 17:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.