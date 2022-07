Kein genereller Preisverfall im Luxusuhrenmarkt Chrono24 nennt Gewinner und Verlierer / Größter Marktplatz für Luxusuhren analysiert weltweit die Preisentwicklung und Trends (FOTO)

Karlsruhe (ots) - "Crypto Meltdown Claims Rolex and Patek Philippe as Victims" -

der Einbruch bei Kryptowährungen habe Rolex und Patek Philippe als Opfer, so

titelten die Finanzexperten von Bloomberg Anfang Juli dieses Jahres. Das kann

auch Chrono24, international größter Marktplatz für Luxusuhren, bestätigen: "Wir

erleben im Augenblick eine Konsolidierung des Marktes - es gibt mehr Angebot und

damit sinken die Preise. Das über lange Zeit sehr limitierte Angebot an Unicorn-

oder Trophy-Uhren wie der Patek Philippe Nautilus 5711A oder der Rolex Daytona

ist mittlerweile deutlich größer und damit werden die einzelnen Uhren günstiger.

Gleichzeitig verzeichnen wir allerdings im ersten Halbjahr auf Chrono24 eine

deutliche Steigerung des Handelsvolumens von mehr als 50 Prozent gegenüber dem

Vorjahr, was sowohl aus bei einigen Modellen steigenden Preisen als auch

zunehmenden Verkäufen resultiert. Die aktuelle Preisentwicklung gibt daher

möglicherweise eine gute Einstiegschance in den Uhrenmarkt", analysiert Tim

Stracke, Co-CEO von Chrono24. Der Marktplatz gilt als weltweit transparenteste

Plattform über die Marktpreise von Luxusuhren, die Marktdaten basieren aktuell

auf mehr als 507.000 Uhren aus 129 Ländern, die bei Chrono24 im Angebot sind.



Homogenere Preise innerhalb der Modellfamilien