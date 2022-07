Das neue Pharma-Start-Up Blue überzeugt bereits jetzt schon mehr als 2.500 Apotheken mit ihrem Service (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nach über 5,5 Millionen verkauften Immunkarten® in über 10.000

Apotheken deutschlandweit startet Tamim Al-Marie sein zweites Pharma-Start-Up

Blue. Blue schafft Services und Produkte, die sich einfach und unkompliziert in

den Apothekenalltag integrieren lassen und Kund:innen nachhaltig für die

Apotheke vor Ort begeistern.



"Wir freuen uns sehr, dass der neue Service von Blue so gut angenommen wurde und

jetzt schon mehr als 2.500 Apotheken unsere Dienstleistungen nutzen - Tendenz

steigend. Unsere Erfahrungen mit der Immunkarte® und den Apotheken vor Ort haben

uns gezeigt, dass Apotheken - entgegen aller Gerüchte - auf dem Weg in die

Digitalisierung und mitten in der Transformation sind. Wir möchten sie dabei

unterstützen und sind daher besonders glücklich, dass dies auch von den

Apotheken so gut angenommen wird," so Tamim Al-Marie. Mit seinem ersten Start-Up

der Immunkarte®, dem digitalen Impfzertifikat im Scheckkartenformat, hat Tamim

Al-Marie nicht nur eine innovative und erfolgreiche Geschäftsidee gehabt,

sondern auch gezeigt, wie eine gute Zusammenarbeit mit den Apotheken vor Ort

funktioniert. Nachdem in kürzester Zeit über 10.000 Apotheken deutschlandweit

mit der Immunkarte® kooperiert haben, möchte Tamim Al-Marie diese Zusammenarbeit

weiter ausbauen und präsentiert mit Blue den neuen und starken Partner für die

Apotheke vor Ort. Als ersten Service bietet Blue den Apotheken vor Ort ein

eigenes Loyalty-Programm: Es wird aus verschiedenen Bestandteilen bestehen; den

Start macht das eCouponing.