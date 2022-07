mein-dienstrad.de erhält Zertifizierung nach internationaler Norm für Informationssicherheit ISO/IEC 27001

Oldenburg (ots) - Als einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich

Das Zertifikat für Informationssicherheit ISO/ IEC 27001 ist weltweit dieführende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme. Als eine derwichtigsten Cyber-Security-Zertifizierungen beinhaltet sie klare Leitlinien fürdie Planung, Durchführung, Überprüfung und Optimierung derInformationssicherheit. mein-dienstrad.de setzt mit dem Zertifikat ein starkesZeichen für die Bedeutung der Sicherheit von Informationen, Daten und Systemenim eigenen Betrieb. Im Zuge der Digitalisierung und der drohenden Gefahr durchCyber-Angriffe schafft die renommierte Zertifizierung Vertrauen bei Kunden undGeschäftspartnern. Der umfassende Schutz wichtiger Daten ist dabei für alleVertragspartner von besonderer Bedeutung. Als Leasingnehmer hat der Arbeitgebereine hohe Verantwortung für die Daten seiner Mitarbeitenden. Und auch dieArbeitnehmer, die das Dienstradleasing in Anspruch nehmen, haben ein großesInteresse daran, dass ihre Daten in vertrauensvollen Händen sind.Dieses Vertrauensverhältnis ist wiederum die Basis für den langfristigen Erfolgvon mein-dienstrad.de. "Als zukunftsfähiges Unternehmen können sich die Kundenvon mein-dienstrad.de auf ein Höchstmaß an Sicherheit im Umgang mit ihren Datenverlassen", fasst Zora Becker, Informationssicherheitsbeauftragte vonmein-dienstrad.de, die Relevanz des Zertifikats zusammen.mein-dienstrad.de bereitete sich sorgfältig auf Audit vorDer erfolgreichen Zertifizierung ging eine etwa einjährige Vorbereitungszeitvoran. In dieser Zeit wurden alle relevanten Bereiche des Unternehmens undzahlreiche interne Prozesse genau analysiert, Schwachstellen identifiziert undim Anschluss überarbeitet. Neue Prozesse wurden implementiert und zu einemumfassenden Informationssicherheits-Managementsystem zusammengeführt. Mit dererfolgreichen Zertifizierung ist die Arbeit jedoch noch nicht getan, vielmehrwurde ein kontinuierlicher Prozess etabliert, der auch in Zukunft eine hohe