Mawson berichtet über starke Pro-Bergbau-Stimmung in finnischer Sozialumfrage

19. Juli 2022 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson") oder (das "Unternehmen") (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd ...) gibt die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung der Bergbaustimmung in ganz Finnland und in der Gemeinde bekannt, in der sich Mawsons 18.000 ha großes, zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot im Norden Finnlands befindet.

Höhepunkte:

- Die Forscher kamen zu dem Schluss, "dass die Finnen den heimischen Bergbau schätzen, den Bergbau in Finnland behalten wollen und die dadurch geschaffenen Arbeitsplätze für wichtig halten".

- In der Gemeinde Ylitornio in Rajapalot war die Einstellung zu allen untersuchten Bergbauthemen positiver als im finnischen Durchschnitt (Abbildung 1).

- Die EU und die finnische Selbstversorgung gehörten zu den Themen, die in Ylitornio und in Finnland insgesamt die größte Zustimmung fanden.

Rajapalot ist das größte 7. Kobaltvorkommen in Europa

- Eine große Mehrheit ist der Meinung, dass "Finnland systematischer daran arbeiten sollte, die Investitionen in die Verarbeitung von Bergbauprodukten zu erhöhen".

- Die Stimmung im finnischen Bergbau hat sich seit der Umfrage von 2021 durchweg verbessert (Abbildung 2).

- Die Ergebnisse bestätigen eine separate, von der EU finanzierte Umfrage, die ergab, dass nur 16% der lokalen Befragten der Aussage "Bergbau in meiner Heimatregion ist eine positive Sache" nicht zustimmten.

Herr Fairhall, CEO, erklärt: "Wir fühlen uns privilegiert, dass wir von den lokalen Gemeinden, in denen wir arbeiten, stark unterstützt werden. Diese Umfrage zeigt erneut mit überwältigender Mehrheit, dass der Bergbau in unserer lokalen Gemeinschaft erwünscht und willkommen ist. Sie verdeutlicht auch die Schwächen der EU bei der Selbstversorgung und die weit verbreitete Ansicht, dass Finnland mehr tun sollte, um den heimischen Bergbau zu unterstützen. Mit Europas 3. größten Goldvorkommen und 7. größten Kobaltvorkommen ist Rajapalot gut aufgestellt, um Finnland und die Ambitionen der EU zu unterstützen.