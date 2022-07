BARCLAYS stuft Zur Rose Group auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Zur Rose Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 166

Kursziel alt: 166

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zur Rose auf "Overweight" mit einem Kursziel von 166 Franken belassen. Analyst Andrew Ross rechnet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit einer weiteren durchwachsenen Berichtssaison der europäischen Internetbranche. Zuversichtlich ist er für Hellofresh, Scout24 und Delivery Hero. Eher skeptisch dagegen bei Zalando, Just Eat Takeaway und The Hut. Das allgemein "sicherste Versteck" im aktuellen Umfeld sieht er im Subsektor Anzeigenportale./ag/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 18:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 04:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.