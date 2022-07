JEFFERIES stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die B-Aktie von Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 schwedischen Kronen belassen. Der Lkw- und Anlagenbauer habe ein durchwachsenes erstes Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Schweden hätten indes ihre Flexibilität bei einer möglichen Nachfrageverschlechterung betont./gl/la



