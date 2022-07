Chance auf erhöhtes Renditeniveau bei Euro - Unternehmensanleihen jetzt nutzen / Mögliche Übertreibung am Markt bietet aktuell äußerst attraktive Opportunitäten am Bonds-Markt

Frankfurt am Main (ots) - Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen und einer wuchtigen Zinswende sind sämtliche Asset Klassen zum Ende des ersten Halbjahres in Mitleidenschaft gezogen worden.



- Auch der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte lässt auf der Zins- und Konjunkturseite keine schnelle Besserung vermuten.

- Zuletzt wurden in der Finanzpresse sogar namhafte Experten zitiert, die eine Austrocknung ganzer Marktsegmente befürchten.