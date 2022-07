Hamburg (ots) -



- Social-Media-Atlas: Deutsche sehen personalisierte Inhalte skeptisch

- User: Sorge um die Privatsphäre, Zuspruch zum Ergebnis



Facebook, YouTube oder Instagram liefern ungefragt Inhalte, die uns "vielleicht

interessieren" könnten - obgleich wir sie weder abonniert noch gesucht haben:

Das ist für drei von vier Social-Media-Nutzern keine Seltenheit. Und bei zwei

von dreien der so Zwangsbeglückten treffen die Vorschläge dann auch auf

persönliches Interesse. Personalisierte Inhalte sind seit langem Schlüssel zur

Monetarisierung der Social-Media-Dienste - und diese sammeln dafür jede Menge

Informationen über ihre Nutzer. Das Verhältnis der Deutschen zu personalisierten

Inhalten ist dennoch zwiespältig: Einerseits finden sie sie suspekt und

verzichtbar - andererseits nutzen sie sie gern und häufig. Das zeigt der

Social-Media-Atlas 2022 der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor, für

die der Marktforscher Toluna 3.500 Internet-Nutzer ab 16 Jahren repräsentativ

befragt hat.





Passend gemachtUnter Social-Media-Nutzern, die die personalisierten Inhalte bemerken, geben 68Prozent an, dass die Vorschläge eher oder sogar sehr gut zu dem passen, was sieinteressiert. Dabei gilt: Je jünger der User, umso besser der "Fit". Ab einemAlter jenseits von 40 Jahren liegt die Zustimmungsquote bei 60 Prozent, unterMillennials (26-40 Jahre) bei 76 Prozent und in der Generation Z (16-25 Jahre)bei 78 Prozent.Spion und NervensägeDie auf den jeweiligen Anwender anhand seiner Surfgewohnheiten zugeschnittenenVorschläge hinterlassen bei den weitaus meisten Usern dennoch ein mulmigesGefühl, das sie vor allem aus Mangel an Alternativen ertragen: 79 Prozent derSocial-Media-Nutzer, die manchmal bis sehr oft auf personalisierte Inhaltestoßen, würden lieber im Web 2.0 surfen, ohne dass die Anbieter dabei ihrNutzungsverhalten tracken. 75 Prozent fühlen sich dabei regelrecht "beobachtet",wenn ihnen Vorschläge angezeigt werden, die sich klar mit ihremNutzungsverhalten decken. 74 Prozent sind von den ungefragten Inhalten schlichtgenervt.Die Mehrheit folgtTrotz der weit verbreiteten ablehnenden Grundhaltung folgt eine Mehrheit denVorschlägen - und goutiert, was sie dort findet: 55 Prozent derSocial-Media-Nutzer, die auf personalisierte Inhalte stoßen, nutzen diesemanchmal oder häufig. 52 Prozent haben nach eigenen Angaben dadurch schon vieletatsächlich für sie interessante Angebote entdeckt.Sorgen nehmen, Nutzwert geben"Social-Media-Nutzer zeigen sich gegenüber personalisierten Inhalten invielerlei Hinsicht ambivalent. Sie werden dabei von der Sorge über