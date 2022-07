Rohde & Schwarz und Schönhofer Sales and Engineering GmbH bündeln Kräfte im Bereich digitale Souveränität (FOTO)

München/Siegburg (ots) - Zum 14. Juli 2022 hat der Technologiekonzern Rohde &

Schwarz mit der Schönhofer Sales and Engineering GmbH einen führenden Anbieter

hochentwickelter Analytics-Lösungen und IT-Systeme übernommen. Gemeinsam bieten

sie zukünftig Kunden aus dem Behördensektor technologisch führende

Gesamtlösungen aus einer Hand an.



Nach Jahren einer eher stagnierenden Entwicklung hat das Marktumfeld im Bereich

Sicherheit und Aufklärung an Dynamik gewonnen. Es ist abzusehen, dass Kunden in

den nächsten Jahren starken Bedarf an zielgerichteten, innovativen Lösungen

haben werden. Dafür wollen sich Rohde & Schwarz und die Schönhofer Sales and

Engineering GmbH (SSE) gemeinsam positionieren.