Vergölst Franchise-Jahrestagung stimmt auf gemeinsame Zukunft ein (FOTO)

Hannover (ots) - "Zukunft gemeinsam meistern" - unter diesem Motto stand die

Franchise-Jahrestagung 2022 in Hamburg. Erstmalig seit 2018 kamen alle Vergölst

Franchise- und System-Partner mit der Vergölst Zentrale sowie diversen

Kolleg*innen von Continental persönlich in großer Runde wieder zusammen. Vor

allem eins hat in den vergangenen zwei Jahren oft gefehlt: der persönliche

Austausch. Daher war die Freude über das Wiedersehen auf allen Seiten groß.



Sommerliche Temperaturen, Sonne, Sand zwischen den Zehen, kalte Getränke,

leckeres Essen und ausgiebige Gespräche - es fehlte eigentlich nur noch das

Meer, um die Urlaubsstimmung bei der Franchise-Jahrestagung im Juni komplett zu

machen. Die Veranstaltung fand im Beach Hamburg statt: Zwei ehemalige

Schwimmhallen, die heute als Eventlocation dienen, wurden mit ca. 60 Zentimeter

Sand aufgeschüttet, sodass es sich bei den sommerlichen Temperaturen bequem

barfuß durch den Sand laufen ließ.





Trotz der Urlaubsatmosphäre kam auch der fachliche Teil nicht zu kurz: "Nachzwei Jahren Pandemie brannten sowohl die Inhaber und Geschäftsführer unsererzahlreichen Partnerbetriebe als auch wir aus der Vergölst Zentrale darauf, unsgegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Um diesem Interesse gerecht zuwerden, haben wir neben einem offiziellen Plenum auch einen Messeteileingeplant, der den Partnern ausgiebig Zeit ließ, an den Messeständenentlangzuschlendern und sich beraten zu lassen", berichtet Michael Krikken,Leiter Franchise bei Vergölst. Neben Vergölst und Continental präsentierten sichauch viele Kooperationspartner auf der Messe - z. B. Felgenhersteller, derAutoteilehersteller Bosch oder der neue Vergölst Partner in SachenScheibenservices, KS-Autoglas.Das Plenum beschäftigte sich mit zukunftsweisenden Themen wie der "Mobilität derZukunft". Hierzu referierte der Branchen-Experte Dr.-Ing. Christian Knobloch vonder TU Dortmund. Dem Thema Autoservice widmete sich Bert Carsten Lembens,Vertriebsleiter bei Continental Aftermarket, in einem weiteren Vortrag. Zudemwurde es emotional als Franz-Josef Wolf, der mit seinem Betrieb in Regensburgmehr als 30 Jahre zum Vergölst Franchisenetzwerk gehörte, von Krikken und HardyRath, Franchise-Manager für das Gebiet Mitte, in den Ruhestand verabschiedetwurde. "Seinen Werkstattbetrieb hat Herr Wolf Anfang des Jahres 2022 an Vergölstübergeben - somit bleibt die tiefe Verbindung auch über seinen Renteneintritthinaus erhalten", so Rath.Bevor es zu der Abendveranstaltung im Strand Pauli in den Hamburger Hafen ging,fand die Tagung ihren letzten Höhepunkt: Den ganzen Tag über erhielten diePartner bei ihrem Gang durch die Messehalle verschiedene Informationen, die nunbei einem interaktiven Gewinnspiel abgefragt wurden. Zu gewinnen gab es vierhochwertige Preise: einen E-Roller von Continental, einen ATE Werkstattwagen,den Continental Aftermarket zur Verfügung gestellt hat, dieLeasingkostenübernahme für ein neues Werkstattersatzfahrzeug sowie einen DesignCooler von Stahlgruber.Der darauffolgende Tag stand ganz im Zeichen des Sightseeings und desgemeinsamen Austauschs: So konnten die Teilnehmer im Vorfeld zwischen dreiverschiedenen Rahmenprogrammen wählen: einer geführten Tour durch dieElbphilharmonie, einem Ausflug zu den Discovery Docks oder einem Gang durch dasPrototypmuseum. Nach einem letzten gemeinsamen Mittagessen traten alle Partnerihren Heimweg an - mit vielen Erlebnissen, fachlichem Input und neuen Ideen fürihren Werkstatt-Alltag im Gepäck.Pressekontakt:Marlene FriessnerMarketing Managerin DACHmailto:marlene.friessner@contitrade.at0043/699/18638011Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63105/5276486OTS: Vergölst GmbH